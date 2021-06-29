Lancet: китайская вакцина CoronaVac безопасна для детей от 3 до 17 лет

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac безопасна для детей от 3 до 17 лет и показывает большую эффективность. Это показали результаты первой и второй фаз испытаний препарата на несовершеннолетних. Данные опубликованы в профильном научном журнале Lancet.

После первой фазы клинических исследований антитела к коронавирусу были обнаружены у 100% вакцинированных детей. После второй фазы у детей, которые получили дозу в 1,5 микрограмма, антитела идентифицировались в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма – в 100% случаев. У тех, кому дали плацебо, антитела обнаружены не были.