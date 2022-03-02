Кулеба назвал число наёмников, которые едут на Украину
2 марта 202217:01
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украину едут наёмники из 16 стран, сообщает РИА Новости.
По его словам, «общее число добровольцев перевалило за тысячу человек».
«Заявки продолжают приходить», - подчеркнул Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе безвизового режима для иностранных добровольцев, которые готовы присоединиться к ВСУ, передаёт ОТР.
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2 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru