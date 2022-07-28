Адвокат оставил без комментариев заявления о возможном обмене Бута

При этом правозащитник оговорился, что «это может вскоре измениться».

«У меня нет комментария, но это может вскоре измениться. Прямо сейчас у меня нет комментариев по этому поводу», — сказал Стив Зиссу.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что бизнесмена из России Виктора Бута США предложили обменять на американцев, задержанных в РФ, Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

