Адвокат оставил без комментариев заявления о возможном обмене Бута
Адвокат российского бизнесмена Виктора Бута сообщил, что не может прокомментировать сообщения о возможном освобождении своего клиента из тюрьмы в США для обмена на арестованных в России американцев, сообщает РИА Новости.
При этом правозащитник оговорился, что «это может вскоре измениться».
«У меня нет комментария, но это может вскоре измениться. Прямо сейчас у меня нет комментариев по этому поводу», — сказал Стив Зиссу.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что бизнесмена из России Виктора Бута США предложили обменять на американцев, задержанных в РФ, Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
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