Адвокат оставил без комментариев заявления о возможном обмене Бута

Адвокат российского бизнесмена Виктора Бута сообщил, что не может прокомментировать сообщения о возможном освобождении своего клиента из тюрьмы в США для обмена на арестованных в России американцев, сообщает РИА Новости.

Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

При этом правозащитник оговорился, что «это может вскоре измениться».

«У меня нет комментария, но это может вскоре измениться. Прямо сейчас у меня нет комментариев по этому поводу», — сказал Стив Зиссу.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что бизнесмена из России Виктора Бута США предложили обменять на американцев, задержанных в РФ, Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбменВиктор Бут
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