Конгрессмен США заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer
Член Палаты Представителей США от Республиканской партии Кевин Брэйди, получивший в декабре первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщил в своем Twitter о заболевании COVID-19.
Он добавил, что о положительном тесте на коронавирус ему сообщил врач Палаты Представителей и отправил его на карантин. Брэйди получил вакцину 18 декабря.
В США зарегистрированы две вакцины от коронавируса: Pfizer и Moderna. В американском центре по контролю заболеваний ранее сообщили, что с момента массовой вакцинации прививку сделали более миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru