Конгрессмен США заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer

Член Палаты Представителей США от Республиканской партии Кевин Брэйди, получивший в декабре первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщил в своем Twitter о заболевании COVID-19.

Он добавил, что о положительном тесте на коронавирус ему сообщил врач Палаты Представителей и отправил его на карантин. Брэйди получил вакцину 18 декабря.