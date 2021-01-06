Конгрессмен США заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer

Член Палаты Представителей США от Республиканской партии Кевин Брэйди, получивший в декабре первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщил в своем Twitter о заболевании COVID-19.

Он добавил, что о положительном тесте на коронавирус ему сообщил врач Палаты Представителей и отправил его на карантин. Брэйди получил вакцину 18 декабря.

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В США зарегистрированы две вакцины от коронавируса: Pfizer и Moderna. В американском центре по контролю заболеваний ранее сообщили, что с момента массовой вакцинации прививку сделали более миллиона человек.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАКоронавирусВакцина
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