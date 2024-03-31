Конгрессмен США предложил нанести ядерный удар по сектору Газа

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Тим Уолберг призвал нанести по сектору Газа ядерный удар. Слова политика приводит издание The Washington Post.

СМИ: США и Израиль проведут переговоры по операции в Рафахе

С заявлением о ситуации в Газе Уолберг выступил на встрече с избирателями в штате Мичиган. По его словам, в палестинском анклаве «все должно быть как с Хиросимой и Нагасаки».

В офисе конгрессмена позже заявили, что Уолберг «говорил метафорически». Сам конгрессмен от объяснений воздержался.

Ранее стало известно, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры