Конгрессмен США предложил нанести ядерный удар по сектору Газа
Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Тим Уолберг призвал нанести по сектору Газа ядерный удар. Слова политика приводит издание The Washington Post.
С заявлением о ситуации в Газе Уолберг выступил на встрече с избирателями в штате Мичиган. По его словам, в палестинском анклаве «все должно быть как с Хиросимой и Нагасаки».
В офисе конгрессмена позже заявили, что Уолберг «говорил метафорически». Сам конгрессмен от объяснений воздержался.
Ранее стало известно, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек, передает «Радиоточка НСН».
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