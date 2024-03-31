Конгрессмен США предложил нанести ядерный удар по сектору Газа

С заявлением о ситуации в Газе Уолберг выступил на встрече с избирателями в штате Мичиган. По его словам, в палестинском анклаве «все должно быть как с Хиросимой и Нагасаки».

В офисе конгрессмена позже заявили, что Уолберг «говорил метафорически». Сам конгрессмен от объяснений воздержался.

Ранее стало известно, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек, передает «Радиоточка НСН».

