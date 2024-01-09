Конгрессмен призвал главу Пентагона отчитаться о его внеплановой госпитализации
Член Палаты представителей США Мэтт Гетц призвал министра обороны США Ллойда Остина и его заместителя Кэтлин Хикс явиться на слушания в Конгресс и предоставить отчет о внеплановой госпитализации главы Пентагона и неспособности его заместителя возглавить ведомство в таких обстоятельствах, заявил парламентарий в социальной сети X.
По словам законодателя, отказ руководства Минобороны проинформировать американскую администрацию, Конгресс и граждан о «недееспособности главы ведомства» отражает отсутствие лидерства, компетентности и прозрачности в администрации президента Джо Байдена.
Байден не станет освобождать от должности Остина после его госпитализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru