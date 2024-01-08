Байден отказался отправлять в отставку министра обороны США Остина

Президент США Джо Байден не станет освобождать от должности главу Пентагона Ллойда Остина после его госпитализации, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

СМИ: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина

Кирби прокомментировал госпитализацию Остина, о которой он не уведомил Белый дом. По словам представителя вашингтонской администрации, глава Пентагона останется на посту.

При этом он добавил, что Белый дом проанализирует произошедшее и решит, как руководители ведомств должны раскрывать сведения о медицинских процедурах.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина после плановой медпроцедуры. Он уточнил, что министра доставили в больницу 1 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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