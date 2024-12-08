Количество участников иска против фон дер Ляйен возросло до 1000 человек

Количество присоединившихся к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за вакцин от коронавируса достигло 1 тыс., сообщает РИА Новости.

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Как заявил бельгийский активист Фредерик Балдан, в число истцов входят представители неправительственных организаций, профессиональных объединений, официальные представители Венгрии и Польши. По его словам, одобренные к применению на территории Европейского союза препараты не прошли достаточную проверку, а ограничительные меры подразумевали обязательную вакцинацию.

Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусВакцинаЕвросоюз

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