Количество участников иска против фон дер Ляйен возросло до 1000 человек
Количество присоединившихся к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за вакцин от коронавируса достигло 1 тыс., сообщает РИА Новости.
Как заявил бельгийский активист Фредерик Балдан, в число истцов входят представители неправительственных организаций, профессиональных объединений, официальные представители Венгрии и Польши. По его словам, одобренные к применению на территории Европейского союза препараты не прошли достаточную проверку, а ограничительные меры подразумевали обязательную вакцинацию.
Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru