СМИ: КНДР испытала запускаемую из-под воды крылатую ракету

Северная Корея 25 января успешно испытала стратегическую крылатую управляемую ракету, которая запускается из-под воды, сообщает Центральное телеграфное агентство.

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Испытание не оказало никакого негативного влияния на безопасность соседних стран. За испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее стало известно, что Пхеньян готовится развернуть 250 пусковых ракетных установок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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