КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО»

Как заявил северокорейский МИД, союзники оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данный блок может в любое время вступить в военный конфликт по приказу США.

В Пхеньяне подчеркнули, что опасность учений Freedom Edge заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока.

Ранее южнокорейские военные открыли огонь по северокорейским солдатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

