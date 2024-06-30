КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО»
Власти Японии, США и Южной Кореи создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Как заявил северокорейский МИД, союзники оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данный блок может в любое время вступить в военный конфликт по приказу США.
В Пхеньяне подчеркнули, что опасность учений Freedom Edge заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока.
Ранее южнокорейские военные открыли огонь по северокорейским солдатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru