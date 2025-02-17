Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил The Sunday Times, что предпочел бы видеть на посту премьер-министра Великобритании вместо Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров.

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«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти», — заявил он. По его словам, он бы поприветствовал Трампа, Мелони или Путин «с распростертыми объятиями».

Ранее Стармер заявил, что Британия готова ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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