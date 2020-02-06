Китаянка избежала изнасилования, прикинувшись больной коронавирусом
В Китае женщина смогла избежать изнасилования, притворившись больной коронавирусом, сообщает The Daily Mail.
Как пишет издание, насильник ворвался в спальню китаянки и начал ее душить, в ответ на это жертва начала кашлять. Кроме того, она заявила злоумышленнику, что недавно вернулась из Уханя, где впервые был выявлен коронавирус.
После этих слов преступник испугался и сбежал, прихватив с собой деньги и телефон.
Ранее в Забайкалье заявили, что гражданин Китая, у которого выявили коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе губернатора уточнили, что мужчина идет на поправку, сообщает RT.
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