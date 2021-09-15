На Украине открыли первый в мире факультет TikTok

На Украине открыли первый в мире факультет TikTok. Он появился в Киевском национальном университете культуры.

Ректор вуза Михаил Поплавский в своём Twitter сообщил, что TikTok — это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодёжи. Он заявил, что хочет украинизировать TikTok, «вести за собой креативную и амбициозную молодёжь, которая будет творить новую историю Украины».

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о рекомендательных алгоритмах социальных сетей. Он рассказал о контроле разума со стороны Netflix и TikTok. В своем блоге бизнесмен посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok». Дуров считает, что из-за таких развлечений пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности.


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Фото: РИА Новости
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