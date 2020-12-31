Китай одобрил заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 Sinopharm

Власти КНР предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса нового типа Китайской государственной биотехнической группы (CNBG), контролируемой компанией Sinopharm. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэя.

Чиновник отметил, что вакцина в ходе испытаний подтвердила свою безопасность и эффективность.

Вакцина от COVID-19 китайской компании Sinopharm показала эффективность 79,34%

Ранее разработчики Sinopharm заявили, что эффективность их вакцины по результатам клинических исследований составила почти 80%.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусКитайВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры