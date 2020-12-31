Китай одобрил заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 Sinopharm
Власти КНР предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса нового типа Китайской государственной биотехнической группы (CNBG), контролируемой компанией Sinopharm. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэя.
Чиновник отметил, что вакцина в ходе испытаний подтвердила свою безопасность и эффективность.
Ранее разработчики Sinopharm заявили, что эффективность их вакцины по результатам клинических исследований составила почти 80%.
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