Киев призвал США разместить ПВО на территории Украины

Киев предложил Вашингтону развернуть на территории Украины силы ПВО США. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

По словам вице-премьера, украинское законодательство позволяет «расширить пакет в сфере безопасности». Резников на встрече с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом отметил, что сделать это можно за счет развертывания сил ПВО и даже «путем размещения американских подразделений».

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Необходимость в разворачивании ПВО США он пояснил тем, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в Крыму. Вице-премьер а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.

Ранее Резников заявил, что Россия должна будет обязательно заплатить Украине за присоединение Крыма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПВОУкраина
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