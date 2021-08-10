Киев призвал США разместить ПВО на территории Украины

Необходимость в разворачивании ПВО США он пояснил тем, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в Крыму. Вице-премьер а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.

Ранее Резников заявил, что Россия должна будет обязательно заплатить Украине за присоединение Крыма.

