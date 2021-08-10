Киев призвал США разместить ПВО на территории Украины
Киев предложил Вашингтону развернуть на территории Украины силы ПВО США. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.
По словам вице-премьера, украинское законодательство позволяет «расширить пакет в сфере безопасности». Резников на встрече с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом отметил, что сделать это можно за счет развертывания сил ПВО и даже «путем размещения американских подразделений».
Необходимость в разворачивании ПВО США он пояснил тем, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в Крыму. Вице-премьер а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.
Ранее Резников заявил, что Россия должна будет обязательно заплатить Украине за присоединение Крыма.
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