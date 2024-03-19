Киев объяснил потерю нескольких населенных пунктов дефицитом снарядов
Украина потеряла несколько населённых пунктов из-за дефицита боеприпасов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В ходе пресс-конференции с премьером Люксембурга Люком Фриденом, он указал, что по этой причине была потеряна в том числе Авдеевка.
«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за недостатка боеприпасов», — отметил Шмыгаль, не уточнив, о каких ещё населённых пунктах идёт речь.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населенный пункт Орловка на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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