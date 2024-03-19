Киев объяснил потерю нескольких населенных пунктов дефицитом снарядов

В ходе пресс-конференции с премьером Люксембурга Люком Фриденом, он указал, что по этой причине была потеряна в том числе Авдеевка.

«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за недостатка боеприпасов», — отметил Шмыгаль, не уточнив, о каких ещё населённых пунктах идёт речь.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населенный пункт Орловка на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

