YouTube удалил основной и резервный каналы Владимира Соловьева
Видеохостинг YouTube удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live» российского журналиста Владимира Соловьева.
«Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир. Выйдем, несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google. Ссылку на трансляцию разместим непосредственно перед эфиром», — написал в своем Telegram-канале журналист.
Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google прекратить распространять фейки в YouTube.
Ранее ведомство опровергло информацию о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. «Решение о блокировке на территории России YouTube не принималось».
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