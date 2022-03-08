YouTube удалил основной и резервный каналы Владимира Соловьева

«Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир. Выйдем, несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google. Ссылку на трансляцию разместим непосредственно перед эфиром», — написал в своем Telegram-канале журналист.

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google прекратить распространять фейки в YouTube.

Ранее ведомство опровергло информацию о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. «Решение о блокировке на территории России YouTube не принималось».

