Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака

Супруга принца Великобритании Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в своих соцсетях заявила, что завершила курс лечения от рака.

Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак

По её словам, последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для её семьи, однако после окончания курса химиотерапии она испытывает «сильное облегчение».

«Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака», - написала Миддлтон.

Она добавила, что «путь к полному восстановлению долог», но она намерена «жить настоящим».

Ранее больной онкологическим заболеванием король Великобритании Карл III поблагодарил за поддержку и рассказал, что его довели до слёз многочисленные сообщения, напоминает RT.

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ФОТО: flickr.com // selenaxxxx w
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