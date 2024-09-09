Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака
Супруга принца Великобритании Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в своих соцсетях заявила, что завершила курс лечения от рака.
По её словам, последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для её семьи, однако после окончания курса химиотерапии она испытывает «сильное облегчение».
«Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака», - написала Миддлтон.
Она добавила, что «путь к полному восстановлению долог», но она намерена «жить настоящим».
Ранее больной онкологическим заболеванием король Великобритании Карл III поблагодарил за поддержку и рассказал, что его довели до слёз многочисленные сообщения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru