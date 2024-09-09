Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака

По её словам, последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для её семьи, однако после окончания курса химиотерапии она испытывает «сильное облегчение».

«Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака», - написала Миддлтон.

Она добавила, что «путь к полному восстановлению долог», но она намерена «жить настоящим».

Ранее больной онкологическим заболеванием король Великобритании Карл III поблагодарил за поддержку и рассказал, что его довели до слёз многочисленные сообщения, напоминает RT.

