Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак

Супруга принца Великобритании Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как ей поставили диагноз рак, передает Daily Mail.

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Принцессу Уэльскую с семьей сфотографировали в машине, которая прибыла в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour.

Ранее Миддлтон призналась, что ее фото с детьми было отредактировано, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Принцесса Уэльская написала в своих соцсетях, что она «иногда экспериментирует с монтажом». Она также извинилась «за путаницу, которую вызвала семейная фотография».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЗдоровьеВеликобританияОнкологияКейт Миддлтон

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