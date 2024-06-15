Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак

Принцессу Уэльскую с семьей сфотографировали в машине, которая прибыла в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour.

Ранее Миддлтон призналась, что ее фото с детьми было отредактировано, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Принцесса Уэльская написала в своих соцсетях, что она «иногда экспериментирует с монтажом». Она также извинилась «за путаницу, которую вызвала семейная фотография».

