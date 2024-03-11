Кейт Миддлтон извинилась за отредактированное фото с детьми

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию с Миддлтон 10 марта в связи с Днем матери. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Утверждалось, что снимок сделал принц Уэльский Уильям.

После обнародования фото ряд международных агентств заподозрили, что снимок был отредактирован, и отозвали его из своих фотобанков.

Они пояснили, что рукава кардигана принцессы Шарлотты «не совпадают должным образом», у Миддлтон нет обручального кольца, а на заднем плане видны зеленая трава и дерево с листьями.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца декабря, в середине января она перенесла операцию на брюшной полости.

Ранее Кенсингтонский дворец прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Миддлтон. Ее пресс-секретарь назвал подобные слухи «фундаментальной и абсолютной выдумкой» и пообещал, что принцесса вернется в публичное поле после Пасхи.



