Кейт Миддлтон извинилась за отредактированное фото с детьми
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон призналась, что ее фото с детьми было отредактировано. Сообщение появилось в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсети Х.
Миддлтон написала, что она «иногда экспериментирует с монтажом». Она также извинилась «за путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера».
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию с Миддлтон 10 марта в связи с Днем матери. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Утверждалось, что снимок сделал принц Уэльский Уильям.
После обнародования фото ряд международных агентств заподозрили, что снимок был отредактирован, и отозвали его из своих фотобанков.
Они пояснили, что рукава кардигана принцессы Шарлотты «не совпадают должным образом», у Миддлтон нет обручального кольца, а на заднем плане видны зеленая трава и дерево с листьями.
Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца декабря, в середине января она перенесла операцию на брюшной полости.
Ранее Кенсингтонский дворец прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Миддлтон. Ее пресс-секретарь назвал подобные слухи «фундаментальной и абсолютной выдумкой» и пообещал, что принцесса вернется в публичное поле после Пасхи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru