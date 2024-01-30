СМИ: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе
Супругу наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон выписали из больницы, сообщает Daily Mail.
По данным издания, принцесса Уэльская провела в медучреждении две недели. Ей была сделана плановая «операция на животе», а восстановление она продолжит дома, в Виндзордском дворце.
Уточняется, что принцесса не будет участвовать в официальных мероприятиях как минимум до 5 мая 2024 года, когда будет отмечаться католическая Пасха.
Ранее больницу покинул король Великобритании Карл III, которого выписали после проведения операции на простате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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