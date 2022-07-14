Карты «Мир» будут принимать еще в одной стране

Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступили к обсуждению соглашения по использованию карт отечественной платежной системы «Мир» в ОАЭ, сообщает ТАСС.

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Рабочие группы обеих стран уже приступили к переговорам. Встречи между Москвой и Абу-Даби проводят регулярно. В них задействованы представители ЦБ и банковского сектора двух государств.

Сегодня карты «Мир» принимают в Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии.

Напомним, клиенты российской платежной системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиКарта Мир
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