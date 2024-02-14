Байден призвал Конгресс поддержать законопроект о помощи Украине
Американский президент Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США поддержать одобренный ранее Сенатом проект закона о помощи Украине, говорится в заявлении пресс-службой Белого дома.
«Палате представителей пора действовать и немедленно отправить этот двухпартийный законопроект ко мне на стол, чтобы я мог его подписать», — сказал глава государства.
Как отметил Байден, инициатива имеет «критически важное значение для продвижения интересов национальной безопасности» страны.
Ранее Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru