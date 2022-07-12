Канцлер Австрии: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

Без принятия адекватных мер со стороны чиновников Европы, направленных на борьбу против увеличения инфляции, единственным выходом странам Европейского союза останется употребление алкоголя или психотропных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Минэнерго Австрии назвало ситуацию с газом в стране напряженной

Он призвал как можно скорее подавить инфляцию в странах ЕС. «Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты», — заявил политик.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна попала в крайне напряженную ситуацию в вопросе запасов газа, руководство страны вынуждено работать на максимум для наилучшей готовности к зиме.

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ФОТО: РИА Новости
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