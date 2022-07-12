Канцлер Австрии: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

Он призвал как можно скорее подавить инфляцию в странах ЕС. «Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты», — заявил политик.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна попала в крайне напряженную ситуацию в вопросе запасов газа, руководство страны вынуждено работать на максимум для наилучшей готовности к зиме.

