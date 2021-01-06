Кабмин ФРГ назвал условие для возможного производства «Спутника V» в ЕС
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, в теории, производство российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно только в случае выдачи сертификата от Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), сообщает ТАСС.
Деммер отметила, что, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Ангела Меркель «дала понять, что Германия открыта для двустороннего сотрудничества с целью развивать европейские производственные мощности».
Ранее российский лидер и канцлер ФРГ по телефону обсудили вопросы борьбы с COCID-19, в том числе возможные перспективы совместного производства вакцин. Российский лидер и канцлер ФРГ условились, что в дальнейшем эту тему будут обсуждать министерства здравоохранения и другие профильные структуры двух стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru