Кабмин ФРГ назвал условие для возможного производства «Спутника V» в ЕС

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, в теории, производство российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно только в случае выдачи сертификата от Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), сообщает ТАСС.

Деммер отметила, что, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Ангела Меркель «дала понять, что Германия открыта для двустороннего сотрудничества с целью развивать европейские производственные мощности».

Ранее российский лидер и канцлер ФРГ по телефону обсудили вопросы борьбы с COCID-19, в том числе возможные перспективы совместного производства вакцин. Российский лидер и канцлер ФРГ условились, что в дальнейшем эту тему будут обсуждать министерства здравоохранения и другие профильные структуры двух стран.