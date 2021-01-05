Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе возможные перспективы совместного производства вакцин. Российский лидер и канцлер ФРГ условились, что контакты по этой теме будут продолжать министерства здравоохранения и другие профильные структуры двух стран.

Также Путин и Меркель затронули некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, в первую очередь в контексте реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина намерена провести следующий саммит в «нормандском формате» в 2021 году, сообщает РИА ФАН. По его словам, ключевым вопросом на обсуждении будет урегулирование ситуации в Донбассе.

