Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе возможные перспективы совместного производства вакцин. Российский лидер и канцлер ФРГ условились, что контакты по этой теме будут продолжать министерства здравоохранения и другие профильные структуры двух стран.
Также Путин и Меркель затронули некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, в первую очередь в контексте реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина намерена провести следующий саммит в «нормандском формате» в 2021 году, сообщает РИА ФАН. По его словам, ключевым вопросом на обсуждении будет урегулирование ситуации в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru