Кабмин Финляндии продлил ограничения на границе до 10 октября
Правительство Финляндии объявило о продлении введенных на границах страны ковидных ограничений, сообщает пресс-служба финского кабмина.
В сообщении говорится, что из-за недостаточных показателей вакцинации от коронавируса, существует опасность перегрузки системы здравоохранения.
«В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 10 октября», - отметили в правительстве Финляндии.
Данное решение касается, в первую очередь, туристов, приезжающих в Финляндию из стран, не входящих в Евросоюз.
Ранее МИД Финляндии с 26 июля разрешил въезд в страну гражданам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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