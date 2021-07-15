Финляндия снимет ограничения на въезд для полностью привитых от коронавируса
Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что с 26 июля въезд в страну станет свободным для граждан, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба дипведомства.
В сообщении говорится, что будут приниматься только свидетельства о вакцинации препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В министерстве отметили, что граждане стран ЕС и Шенгенской зоны также смогут въехать в Финляндию с сертификатом о перенесенном в течение шести последних месяцев коронавирусе. При этом ограничения для туристов из третьих стран, в том числе граждан России, будут действовать минимум до 22 августа.
Ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 24 июля возобновить авиасообщение с Францией и Чехией, сообщает RT. Кроме того, будет увеличено число рейсов из России в Австрию, Болгарию, Грецию и Хорватию.
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