Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана

Согласно данным, удары нанесли по населенным пунктам Джанта и Бараахит на востоке и юге Ливана. Кроме того, израильская армия нанесла удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по военным базам на севере Израиля 200 ракет, а также целые рои беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, передает «Радиоточка НСН».

