Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана
10 июля 202410:53
Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 10 июля нанесли удар по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
Согласно данным, удары нанесли по населенным пунктам Джанта и Бараахит на востоке и юге Ливана. Кроме того, израильская армия нанесла удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.
Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по военным базам на севере Израиля 200 ракет, а также целые рои беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, передает «Радиоточка НСН».
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- Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru