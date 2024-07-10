Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 10 июля нанесли удар по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Второй фронт? Израиль атакует ХАМАС и планирует операцию против «Хезболлы»

Согласно данным, удары нанесли по населенным пунктам Джанта и Бараахит на востоке и юге Ливана. Кроме того, израильская армия нанесла удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по военным базам на севере Израиля 200 ракет, а также целые рои беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры