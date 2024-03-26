Израиль заявил, что ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня

Отмечается, что позиция ХАМАС доказывает, что движение не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке. В канцелярии премьера подчеркнули, что Израиль не согласится с «бредовыми требованиями» движения и продолжит боевые действия для достижения всех целей.

Добавляется, что Израиль добьется возвращения всех заложников, полной ликвидации ХАМАС и получения гарантий того, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.

Ранее, 25 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, передает «Радиоточка НСН».

