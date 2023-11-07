Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников

Израиль не согласен на гуманитарную паузу в секторе Газа до того момента, как палестинское движение ХАМАС не освободит заложников. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны страны Йоав Галант.

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Глава ведомства напомнил, что в секторе Газа удерживают израильских граждан - женщин, стариков и детей. Без их возвращения гуманитарной паузы не будет, подчеркнул министр.

Накануне американский журналист Сеймур Херш сообщил, что ХАМАС удерживает в заложниках 248 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в секторе Газа погибли более 150 медиков. Общее число жертв обстрелов израильской армии превысило 10 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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