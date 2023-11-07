Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников

Глава ведомства напомнил, что в секторе Газа удерживают израильских граждан - женщин, стариков и детей. Без их возвращения гуманитарной паузы не будет, подчеркнул министр.

Накануне американский журналист Сеймур Херш сообщил, что ХАМАС удерживает в заложниках 248 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в секторе Газа погибли более 150 медиков. Общее число жертв обстрелов израильской армии превысило 10 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

