Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников
Израиль не согласен на гуманитарную паузу в секторе Газа до того момента, как палестинское движение ХАМАС не освободит заложников. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны страны Йоав Галант.
Глава ведомства напомнил, что в секторе Газа удерживают израильских граждан - женщин, стариков и детей. Без их возвращения гуманитарной паузы не будет, подчеркнул министр.
Накануне американский журналист Сеймур Херш сообщил, что ХАМАС удерживает в заложниках 248 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в секторе Газа погибли более 150 медиков. Общее число жертв обстрелов израильской армии превысило 10 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru