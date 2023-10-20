CNN: Арестован один из основателей ХАМАС

Отмечается, что Юсеф был арестован во время рейдов на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Кроме того, израильские военные арестовали еще 59 палестинцев.

Ранее стало известно, что в секторе Газа погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

