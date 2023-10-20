CNN: Арестован один из основателей ХАМАС

Израильские военные арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные Службы общей безопасности Израиля.

Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС

Отмечается, что Юсеф был арестован во время рейдов на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Кроме того, израильские военные арестовали еще 59 палестинцев.

Ранее стало известно, что в секторе Газа погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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