CNN: Арестован один из основателей ХАМАС
20 октября 202311:20
Израильские военные арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные Службы общей безопасности Израиля.
Отмечается, что Юсеф был арестован во время рейдов на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Кроме того, израильские военные арестовали еще 59 палестинцев.
Ранее стало известно, что в секторе Газа погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru