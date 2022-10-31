Избранный президент Бразилии высказался за отмену права вето в СБ ООН
Избранный президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил расширить Совет Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
Также он считает, что в международной организации следует отменить право вето. «Мы снова будем бороться за новое глобальное управление с включением большего числа стран в Совет безопасности ООН и с отменой права вето», — заявил политик.
По его словам, это право вредит балансу между странами.
На выборах главы Бразилии победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва. Второй тур выборов президента состоялся 30 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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