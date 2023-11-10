Истребители Израиля атаковали позиции сирийской армии

Шесть истребителей F-16 Израиля совершили атаку на позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, сообщает «РЕН ТВ».

Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники

Это произошло со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот. Известно, что в результате ударов никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии в Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СирияИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры