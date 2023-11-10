Истребители Израиля атаковали позиции сирийской армии

Это произошло со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот. Известно, что в результате ударов никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии в Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

