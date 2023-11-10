Истребители Израиля атаковали позиции сирийской армии
10 ноября 202300:02
Шесть истребителей F-16 Израиля совершили атаку на позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот. Известно, что в результате ударов никто не пострадал.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии в Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru