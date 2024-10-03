Иран заявил, что будет считать врагом тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю

Он выразил надежду, что «никто не даст такого разрешения». Также дипломат указал, что более 90% иранских ракет достигли целей и не были перехвачены.

Ранее Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

