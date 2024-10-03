Иран заявил, что будет считать врагом тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю
3 октября 202401:33
Тегеран будет рассматривать как врага любую страну, которая предоставит свое воздушное пространство Израилю, сообщает SNN со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Он выразил надежду, что «никто не даст такого разрешения». Также дипломат указал, что более 90% иранских ракет достигли целей и не были перехвачены.
Ранее Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru