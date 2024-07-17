Иран отверг заявление о роли в покушении на Трампа

При этом, по его словам, Иран полон решимости привлечь Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).

Ранее стало известно, что разведка США получила данные о том, что Иран планировал устранить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

