Cын Трампа: Покушение изменило отца

По его словам, это будет иметь долгосрочное влияние. Оно будет проявляться, в том числе, в тональности публичных выступлений. Сын экс-президента США отметил, что покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны американских секретных служб.

Трамп-младший рассказал, что ловил рыбу во Флориде, когда получил сообщение о том, что в его отца стреляли. Он не мог 90 минут дозвониться до него, назвав это «тяжелым моментом».

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

