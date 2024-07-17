Cын Трампа: Покушение изменило отца
Бизнесмен Дональд Трамп-младший заявил в интервью Axios, что попытка покушения изменила его отца.
По его словам, это будет иметь долгосрочное влияние. Оно будет проявляться, в том числе, в тональности публичных выступлений. Сын экс-президента США отметил, что покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны американских секретных служб.
Трамп-младший рассказал, что ловил рыбу во Флориде, когда получил сообщение о том, что в его отца стреляли. Он не мог 90 минут дозвониться до него, назвав это «тяжелым моментом».
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru