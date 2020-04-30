В Праге после сноса памятника Коневу решили воздать почести власовцам
На окраине Праги в районе Ржепорыйе начали устанавливать памятник бойцам «Русской освободительной армии» (РОА), или так называемым власовцам. Ранее с идеей установки памятника выступил известный эпатажным журналист староста Ржепорыйе Павел Новотный.
Он заявил, что в 1945 году именно власовцы освободили деревню, на месте которой сейчас находится район Праги. Деньги на памятную доску выделили из районного бюджета.
Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выступил против увековечивания памяти власовцев, так как они, по его словам, помогали чехам только в течение нескольких дней в мае 1945 года - тогда власовцы приняли участие в пражском восстании, выступив против немцев.
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был демонтирован в Праге в начале апреля 2020 года. Из-за этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против чешских чиновников.
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