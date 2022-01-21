Установлен новый рекорд по числу зараженных короновирусом за 24 часа

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии — почти 3,7 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

По данным ВОЗ, больше всего инфицированных в США, далее идут Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Ранее антирекорд был установлен 12 января: за сутки было зарегистрировано 3,5 млн случаев заражения.

Такая статистика связана с появлением нового штамма «омикрон». Данный штамм может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такой заразности раньше просто не было.

