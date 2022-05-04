Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании
Тысячи украинских беженцев, которые прибывают в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с плохими жилищными условиями, проживая целыми семьями в одной комнате. Об этом сообщает британская газета Independent.
Так, согласно источнику, из 83 граждан Украины, которые переехали в Великобританию по семейной схеме, более 58% жили в неподходящих условиях, а 17% подверглись риску остаться без жилья.
По данным организаций, которые помогают беженцам, из-за плохих условий и несогласия арендодателей на то, чтобы в помещениях находилось много людей, некоторые украинцы вынуждены выселяться из квартир родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти.
При этом отмечается, что правительством не выделяется финансовая помощь для местных властей на эту программу, в то время как для другой схемы, по которой британцы могут принять беженцев в своих домах, выделяется по 10 тысяч 500 фунтов на каждого беженца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии
- Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании
- В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- СМИ сообщили о выходе чешской PPF Group из агробизнеса в России
- СМИ: Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках европейских санкций
- Кабмин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов
- ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок украинским силовикам западного вооружения
- Глава ЕК: Отключение Сбербанка от SWIFT вошло в новый пакет антироссийских санкций
- Россиян предостерегли от тяжелого физического труда на даче
- СМИ: В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru