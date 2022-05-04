Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании

Тысячи украинских беженцев, которые прибывают в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с плохими жилищными условиями, проживая целыми семьями в одной комнате. Об этом сообщает британская газета Independent.

Так, согласно источнику, из 83 граждан Украины, которые переехали в Великобританию по семейной схеме, более 58% жили в неподходящих условиях, а 17% подверглись риску остаться без жилья.

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По данным организаций, которые помогают беженцам, из-за плохих условий и несогласия арендодателей на то, чтобы в помещениях находилось много людей, некоторые украинцы вынуждены выселяться из квартир родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти.

При этом отмечается, что правительством не выделяется финансовая помощь для местных властей на эту программу, в то время как для другой схемы, по которой британцы могут принять беженцев в своих домах, выделяется по 10 тысяч 500 фунтов на каждого беженца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаБеженцы
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