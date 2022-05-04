Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании

Тысячи украинских беженцев, которые прибывают в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с плохими жилищными условиями, проживая целыми семьями в одной комнате. Об этом сообщает британская газета Independent.

Так, согласно источнику, из 83 граждан Украины, которые переехали в Великобританию по семейной схеме, более 58% жили в неподходящих условиях, а 17% подверглись риску остаться без жилья.