Боится ли Трамп импичмента
Американисты рассказали НСН, что импичмент технически невозможен, ведь большинство в американском Сенате составляют демократы, сторонники президента.
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. К таким результатам привело большинство, которое составляют представители Демократической партии в нижней палате американского парламента. Трансляцию дебатов и голосования телеканал FOX вел на YouTube. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Сенате — верхней палате парламента, однако там большинство составляют сторонники действующего американского президента.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Депутаты намерены доказать, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы тот стимулировал расследование дела о коррупции против сына Джо Байдена. Байден считается главным политическим оппонентом Трампа на президентских выборах, которые намечены на осень 2020 года. Демократы считают, что президент виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Сам Трамп назвал происходящее «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».
Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что в Сенате импичмент Трампу обречен на провал.
«Я думаю, что перспективы у импичмента нет. Потому что единства по этому поводу нет, хотя бы потому, что в Сенате большинство за республиканцами. Все эти обвинения уйдут только тогда, когда уйдёт Трамп», — считает американист.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН также подтвердил, что Сенат импичмент не одобрит.
«Чтобы импичмент состоялся, необходимо две трети голосов в Сенате. Сенат принимает решение об импичменте. Палата представителей инициирует, но последнее слово за Сенатом. Начать импичмент и закончить его — это совершенно разные вещи. Сегодня Сенат контролируют республиканцы. Республиканская партия за Трампа: 85% партии поддерживают его. Демократы прекрасно понимают, что импичмент чисто технически невозможен. Поэтому цель — дискредитация Трампа, создать негативный информационный фон, вокруг него, чтобы снизить рейтинг. Но демократы тем самым расшатывают лодку, дискредитируют себя, потому что они показали всему американскому народу, что готовы идти на самые грязные методы борьбы, чтобы убрать Трампа», — полагает он.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм еще 1 ноября заявила, что в администрации готовы к возможному импичменту президента США Дональда Трампа. По ее словам, демократы дали ясно понять, что проголосуют «за».
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