Боится ли Трамп импичмента

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. К таким результатам привело большинство, которое составляют представители Демократической партии в нижней палате американского парламента. Трансляцию дебатов и голосования телеканал FOX вел на YouTube. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Сенате — верхней палате парламента, однако там большинство составляют сторонники действующего американского президента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Депутаты намерены доказать, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы тот стимулировал расследование дела о коррупции против сына Джо Байдена. Байден считается главным политическим оппонентом Трампа на президентских выборах, которые намечены на осень 2020 года. Демократы считают, что президент виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Сам Трамп назвал происходящее «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что в Сенате импичмент Трампу обречен на провал.

«Я думаю, что перспективы у импичмента нет. Потому что единства по этому поводу нет, хотя бы потому, что в Сенате большинство за республиканцами. Все эти обвинения уйдут только тогда, когда уйдёт Трамп», — считает американист.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН также подтвердил, что Сенат импичмент не одобрит.