Илон Маск высказался о банковской системе США

Миллиардер из США Илон Маск оценил текущее состояние банковской системы Соединенных Штатов, сообщает «РЕН ТВ».

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«Хуже уже не будет», – считает бизнесмен. Так самый богатый человек в мире отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что американская банковская система надежна и устойчива. Маск с ним не согласился. При этом один из пользователей Twitter предложил вместо Пауэлла сделать главой ФРС нейросеть.

Напомним, позиция американского миллиардера Илона Маска по ситуации вокруг Украины и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома.

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ТЕГИ:БанкиСШАИлон Маск

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