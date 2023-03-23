Илон Маск высказался о банковской системе США

«Хуже уже не будет», – считает бизнесмен. Так самый богатый человек в мире отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что американская банковская система надежна и устойчива. Маск с ним не согласился. При этом один из пользователей Twitter предложил вместо Пауэлла сделать главой ФРС нейросеть.

Напомним, позиция американского миллиардера Илона Маска по ситуации вокруг Украины и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома.

