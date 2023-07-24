Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X

Социальная сеть Twitter, как и предполагалось, сменила всем известный логотип в виде синей птички на белую букву X с черным контуром. Новая эмблема теперь видна в шапке Twitter и при обновлении страницы.

Ранее новый владелец Twitter, американский предприниматель – миллиардер Илон Маск анонсировал смену логотипа. Он разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с его проекцией.

Аватар официального аккаунта Twitter был ранее уже заменён с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Кроме того, домен x.com теперь автоматически будет переадресовывать пользователей на сайт Twitter.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Илона Маска уже атаковали российские дизайнеры со своими свежими вариациями на тему интересной буквы. После приобретения соцсети в конце октября прошлого года за 44 миллиарда долларов Маск уволил ряд членов руководства компании, распустил совет директоров и назначил себя единоличным главой Twitter.

