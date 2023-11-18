Херш: Нетаньяху отказался от сделки по заложникам, согласованной США

«Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника», — указал автор.

Херш подчеркнул, что соответствующее соглашение было достигнуто. При этом ХАМАС настаивало на прекращении боевых действий на пять дней, однако Нетаньяху отверг этот вариант.

Ранее СМИ сообщили, что стороны конфликта в секторе Газа договорились о трехдневном перемирии. Кроме того, была согласована переправка в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

