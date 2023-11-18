Херш: Нетаньяху отказался от сделки по заложникам, согласованной США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от сделки по удерживаемым палестинским движение ХАМАС заложникам, которую согласовали США. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в блоге на платформе Substack.
«Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника», — указал автор.
Херш подчеркнул, что соответствующее соглашение было достигнуто. При этом ХАМАС настаивало на прекращении боевых действий на пять дней, однако Нетаньяху отверг этот вариант.
Ранее СМИ сообщили, что стороны конфликта в секторе Газа договорились о трехдневном перемирии. Кроме того, была согласована переправка в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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