Гунба объявил о своей победе на выборах президента

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе на выборах по итогам второго тура голосования, сообщает ТАСС.

В Москве работает экстерриториальный избирательный участок для граждан Абхазии

По его словам, решилось будущее страны. На президентский пост претендуют победитель первого тура Бадра Гунба, набравший 46,38%, и его соперник Адгур Ардзинба (36,92%).

Ранее СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаАбхазия

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