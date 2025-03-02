Гунба объявил о своей победе на выборах президента
2 марта 202504:01
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе на выборах по итогам второго тура голосования, сообщает ТАСС.
По его словам, решилось будущее страны. На президентский пост претендуют победитель первого тура Бадра Гунба, набравший 46,38%, и его соперник Адгур Ардзинба (36,92%).
Ранее СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru