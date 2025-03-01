В Москве работает экстерриториальный избирательный участок для граждан Абхазии
В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии во 2-ом туре президентских выборов, рассказал журналистам председатель участковой избирательной комиссии (экстерриториальной) Беслан Кобахия.
По его словам, работа участка идет успешно, много людей пришли, чтобы отдать свой голос на досрочных президентских выборах в Абхазии.
Кобахия отметил, что на участке находятся международные наблюдатели. Кроме того, на участок прибыл член Центральной избирательной комиссии Абхазии.
Он сообщил, что уже сейчас наблюдается очень высокая активность избирателей.
Кобахия добавил, что в первый тур голосования, который состоялся 15 февраля, на участке в Москве проголосовало более 2,6 тысячи человек.
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