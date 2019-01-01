Грузинский телеканал прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил, что сотрудники канала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, отмечает «Свободная пресса».

Накануне они пришли к стенам компании. Гварамия добавил, что канал возобновит вещание, как только министерство внутренних дел Грузии обеспечит безопасность журналистов, пишет Ura.ru.

Добавим, что высказывания Георгия Габуния также осудили президент и премьер-министр Грузии. Между тем, в МИД Грузии назвали выступление журналиста провокацией, сообщают «РИА Новости»,

