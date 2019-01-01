Грузинский телеканал прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание.
Крайне нелицеприятные высказывания в адрес главы российского государства позволил себе ведущий Георгия Габуния. Руководство телеканала опубликовало официальное заявление, в котором уточнило, что это было личная позиция Габунии, и с мнением канала не совпадает. Были принесены официальные извинения, но телеведущего решили не увольнять, передает RT.
Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил, что сотрудники канала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, отмечает «Свободная пресса».
Накануне они пришли к стенам компании. Гварамия добавил, что канал возобновит вещание, как только министерство внутренних дел Грузии обеспечит безопасность журналистов, пишет Ura.ru.
Добавим, что высказывания Георгия Габуния также осудили президент и премьер-министр Грузии. Между тем, в МИД Грузии назвали выступление журналиста провокацией, сообщают «РИА Новости»,
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