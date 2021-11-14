Гражданская жена Саакашвили заявила о резком ухудшении состояния здоровья экс-президента
У находящегося в тюремной больнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья, сообщила на своей странице в Facebook его гражданская жена, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.
По ее словам, к тюрьме пригнали реанимобиль. Отмеается, что политик не смог подняться с кровати. «Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!» - написала женщина. Она отметила, что не понимает в каком направлении Саакашвили повезут.
По словам Ясько, в самом учреждении нет медицинского оборудования. При этом врач бывшего президента Николоз Кипшидзе находится внутри тюрьмы и «пока информации никакой нет».
Как сообщалось, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обнародовал письмо, в котором раскритиковал действия депутатов Европы, поддерживающих экс-президента Грузии.
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