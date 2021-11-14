Гражданская жена Саакашвили заявила о резком ухудшении состояния здоровья экс-президента

По ее словам, к тюрьме пригнали реанимобиль. Отмеается, что политик не смог подняться с кровати. «Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!» - написала женщина. Она отметила, что не понимает в каком направлении Саакашвили повезут.

По словам Ясько, в самом учреждении нет медицинского оборудования. При этом врач бывшего президента Николоз Кипшидзе находится внутри тюрьмы и «пока информации никакой нет».

Как сообщалось, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обнародовал письмо, в котором раскритиковал действия депутатов Европы, поддерживающих экс-президента Грузии.

