Гражданская жена Саакашвили заявила о резком ухудшении состояния здоровья экс-президента

У находящегося в тюремной больнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья, сообщила на своей странице в Facebook его гражданская жена, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.

Саакашвили передумал прекращать голодовку в тюрьме Тбилиси

По ее словам, к тюрьме пригнали реанимобиль. Отмеается, что политик не смог подняться с кровати. «Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!» - написала женщина. Она отметила, что не понимает в каком направлении Саакашвили повезут.

По словам Ясько, в самом учреждении нет медицинского оборудования. При этом врач бывшего президента Николоз Кипшидзе находится внутри тюрьмы и «пока информации никакой нет».

Как сообщалось, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обнародовал письмо, в котором раскритиковал действия депутатов Европы, поддерживающих экс-президента Грузии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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