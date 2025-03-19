Госдеп США: Трамп вновь прокладывает путь к миру

Так он отреагировал на состоявшиеся переговоры президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.

18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

