Госдеп США: Трамп вновь прокладывает путь к миру
Американский лидер Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, сообщил в соцсети X глава Госдепа Марко Рубио.
Так он отреагировал на состоявшиеся переговоры президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.
18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru