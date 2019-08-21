До 80 возросло число погибших при взрыве на афганской свадьбе
В результате взрыва во время свадебной церемонии на западе столицы Афганистана погибло как минимум 80 человек, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.
Ранее сообщалось о 63 погибших и свыше 180 раненых, пишет RT.
Напомним, что теракт произошел вечером 17 августа. Как пишет «Свободная пресса», в одном из свадебных залов Кабула смертник привел в действие взрывное устройство.
Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз и ООН осудили теракт. Президент Афганистана возложил вину на радикальное движение «Талибан» (признана террористической и запрещена в России). На следующий день запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв.
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