До 80 возросло число погибших при взрыве на афганской свадьбе

В результате взрыва во время свадебной церемонии на западе столицы Афганистана погибло как минимум 80 человек, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 63 погибших и свыше 180 раненых, пишет RT.

Напомним, что теракт произошел вечером 17 августа. Как пишет «Свободная пресса», в одном из свадебных залов Кабула смертник привел в действие взрывное устройство.

Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз и ООН осудили теракт. Президент Афганистана возложил вину на радикальное движение «Талибан» (признана террористической и запрещена в России). На следующий день запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв.

